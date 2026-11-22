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Суд может лишить водителя удостоверения на срок от одного месяца до трех лет за грубые или неоднократные нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве сослались на статью 3.8 КоАП РФ ("Лишение специального права"). Норма допускает лишение гражданина ранее предоставленного специального права за грубое или неоднократное нарушение правил, а также если он уклоняется от исполнения административного наказания за такие проступки. За несоблюдение временного запрета также могут лишить прав.

В МВД добавили, что за отдельные нарушения права могут отнять не более чем на два года.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав.

Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, средства аудио- и видеорегистрации – вести запись в реальном времени. Также изменения внесут в правила, которые связаны с медзаключением.