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13 ноября, 13:29

Транспорт

В ГАИ Подмосковья призвали отказаться от мотоциклов до весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госавтоинспекция Подмосковья рекомендовала жителям столичного регионы воздержаться от поездок на мотоциклах до официального открытия сезона в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

В ведомстве отметили, что призыв связан с окончанием мотосезона и наступлением неблагоприятной погоды. Автомобилистов, в свою очередь, попросили строго соблюдать требования безопасности в области дорожного движения.

Кроме того, в областной ГАИ подвели итоги мотосезона 2026 года. За этот период сотрудники ДПС пресекли 25,3 тысячи административных правонарушений, совершенных мотоциклистами. Из них свыше 500 фактов связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения, более 2,6 тысячи – с управлением мотоциклами лицами без водительских прав.

Кроме того, камеры зафиксировали более 52 тысяч фактов превышения скорости. Всего на подмосковных дорогах с участием водителей мототехники зарегистрировали 536 ДТП. В результате этих аварий 70 человек погибли и 550 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее два человека погибли в ДТП на 38-м километре трассы Москва – Касимов, еще один человек пострадал. По предварительным данным, водитель "Лады" столкнулся с мотоциклистов во время поворота. Из-за столкновения скончались байкер и пассажир легковушки, а водитель машины получил травмы.

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