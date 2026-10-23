Два человека погибли в ДТП с мотоциклом на трассе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в аварии на 38-м километре автодороги Москва – Касимов, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 22 октября.

Предварительно установлено, что водитель "Лады" столкнулся с мотоциклом во время поворота. В результате столкновения скончались мотоциклист и пассажир легковушки, а водитель автомобиля получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее семь человек погибли в результате ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области. По предварительным данным, минивэн наехал на стоящий грузовик. После столкновения минивэн загорелся.

До этого в Буйнакском районе Дагестана два человека погибли и еще четверо получили тяжелые травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей. ДТП произошло на 26-м километре дороги Буйнакск – Кизилюрт, неподалеку от населенного пункта Акайтала.