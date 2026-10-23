Водитель сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Хабаровском крае

Фото: МАХ/"Следком Хабаровского края и ЕАО"

В Хабаровском крае водитель неустановленного автомобиля сбил насмерть 9-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в районе 11-го километра трассы А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино. Автомобиль ехал со стороны Хабаровска в сторону села Мирное. Предварительно, девочка перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте.

"До ДТП дети вышли из дома и направлялись на автобусную остановку, чтобы ехать в школу, погибшая была в сопровождении 12-летней сестры", – уточнили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее школьный автобус опрокинулся в Петушинском районе Владимирской области. Транспортное средство доставляло детей в МАОУ "Вольгинский лицей".

По предварительным сведениям, автобус двигался по дороге между населенными пунктами Перново и Головино. На повороте водитель не справился с управлением, машина съехала на обочину и частично опрокинулась.