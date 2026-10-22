Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком в Тюменской области

Фото: МАХ/"МЧС Тюменской области"

Семь человек погибли в результате ДТП в Тобольском районе Тюменской области. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла вечером 21 октября на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Предварительно, минивэн наехал на стоящий грузовик. После столкновения минивэн загорелся.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС и областной службы экстренного реагирования. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее семь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Астрахани. За рулем легковой машины была женщина. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Еще одна авария случилась в Буйнакском районе Дагестана, где два человека погибли и еще четверо получили тяжелые травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей. ДТП произошло на 26-м километре дороги Буйнакск – Кизилюрт, неподалеку от населенного пункта Акайтала.