Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в Дагестане

Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Два человека погибли, еще четверо получили тяжелые травмы в результате аварии в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ДТП произошло на 26-м километре дороги Буйнакск – Кизилюрт, неподалеку от населенного пункта Акайтала. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля – Changan и две Lada Priora.

Четырех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Буйнакска. На месте происшествия работают более 20 спасателей и семь единиц техники.

Ранее в Подмосковье на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись Kia и Hyundai. По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель и пассажир Kia погибли, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

