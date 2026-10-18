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18 октября, 04:40

Происшествия

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Приморье

Фото: MAX/Полиция Приморья

В результате столкновения двух автомобилей в поселке Заводской Приморского края травмы получили шесть человек, включая двух детей. Об этом сообщило УМВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома № 2 на улице Михайловской. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Фото: MAX/Полиция Приморья

По предварительным данным, 31-летний водитель Toyota Estima Emina, житель поселка Липовцы, ехал из Артема в сторону поселка Суражевка. При повороте налево на прилегающую территорию он не уступил дорогу Honda CMX, которая двигалась по главной дороге прямо.

В результате столкновения пострадали оба водителя. Травмы различной степени тяжести получили также четверо пассажиров Toyota, в том числе дети 2018 и 2026 годов рождения.

Ранее ДТП произошло в подмосковном городском округе Домодедово, где грузовик опрокинулся на автомобиль. В результате скончались женщина и ребенок, которые находились в легковом авто. Предварительно, водитель самосвала не справился с управлением.

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