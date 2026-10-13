13 октября, 13:55Происшествия
Женщина и ребенок погибли при падении самосвала на автомобиль в Подмосковье
Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"
Два человека погибли при опрокидывании самосвала "КамАЗ" на автомобиль в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.
ДТП произошло днем 13 октября около одного из домов на Речной улице. Предварительно, водитель самосвала не справился с управлением, после чего грузовик упал на автомобиль. Женщина, находившаяся за рулем легковушки, и ребенок погибли на месте.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее авария с участием четырех транспортных средств произошла в Богородском городском округе Московской области. На трассе М-7 "Волга" столкнулись микроавтобус марки "ГАЗ", два грузовика "ГАЗель" и FAW, а также легковая машина Ford. После ДТП за помощью врачей обратились четыре человека.
В Подмосковье выясняют причины серьезной аварии на 40-м километре Дмитровского шоссе