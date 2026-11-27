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Четыре российских гребца отстранены по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Санкции коснулись Владислава Рябцева, Дениса Клешнева, Вячеслава Михайлевского и Сергея Федоровцева. По информации ITA, нарушения относятся к 2014 году.

Кроме того, Михайлевский, Рябцев и Федоровцев лишены золотых медалей чемпионата Европы 2015 года. У спортсменов есть право оспорить решение.

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе дисквалифицировало чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом стал отказ пройти допинг-тест в 2025 году. Спортсменка объяснила свое решение стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за собственную безопасность.