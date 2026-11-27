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Причиной смерти пианиста и дирижера Константина Лифшица стала меланома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение музыканта.

О смерти Лифшица стало известно 27 ноября. Он скончался в возрасте 49 лет.

Пианист родился в 1976 году в Харькове. В 1990 году он стал стипендиатом программы "Новые имена" и дебютировал в Лондоне. После этого у него начались гастроли по Европе, Северной Америке и Японии.

Репертуар Лифшица насчитывал более 800 произведений. Широкую известность ему принесли программы-марафоны, в рамках которых он исполнял полные циклы сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и других композиторов.

За свою карьеру Лифшиц записал более 20 альбомов, а запись "Гольдберг-вариаций" 1995 года была номинирована на премию "Грэмми".