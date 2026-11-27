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Умер американский продюсер Джеральд Роберт Молен, получивший "Оскар" за фильм "Список Шиндлера". Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на внучатую племянницу продюсера Рейчел Лорейн Пуллан.

В материале отмечается, что Молену был 91 год.

Продюсер работал вместе с режиссером Стивеном Спилбергом над фильмами "Крюк", "Парк Юрского периода", "Особое мнение" и "Список Шиндлера". За последнюю картину продюсер и режиссер были удостоены премии "Оскар" в номинации "лучший фильм".

Среди других известных работ Молена – "Человек дождя", "Глаз бури", "Дни грома" и "Между небом и землей".