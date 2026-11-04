Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс

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Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс (имя при рождении – Джованни Брасс. – Прим. ред.) скончался в возрасте 93 лет в Риме. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на супругу и детей кинематографиста.

Причина смерти не уточняется. Похороны планируется провести в узком частном кругу.

Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. В юности он изучал юриспруденцию, а затем увлекся кинематографом. Свою режиссерскую карьеру он начал в 1963 году с дебютного фильма "Кто работает, тот потерян". В этот период Брасс снимал авангардное и экспериментальное кино.

В 1971-м режиссер получил Гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм "Отпуск". С середины 1970-х годов он полностью сосредоточился на эротическом жанре: снял "Салон Китти" и скандальный исторический фильм "Калигула", вызвавший серьезные конфликты с продюсером Бобом Гуччоне.

Его работы, исследующие темы женской сексуальности, часто подвергались жесткой критике со стороны цензоров и Ватикана. Всего он снял более 20 кинокартин. В апреле 2010 года режиссер перенес инсульт, после чего перестал активно работать в кино.