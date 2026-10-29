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29 октября, 22:52

Культура

Умер британский актер Патрик Стюарт

Фото: legion-media.com/Alamy/Donald Cooper

Британский актер Патрик Стюарт, известный по работам "Люди Икс" и "Звездный путь", умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Он ушел из жизни в среду, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении супруги Санни Озелл. В последние годы актер страдал болезнью Альцгеймера и деменцией.

Стюарт родился 13 июля 1940 года в Мирфилде в Великобритании. В 1957 году он поступил в Бристольскую театральную школу "Олд Вик", после окончания которой дебютировал на большой сцене в Линкольне. Артист много лет проработал в репертуарном театре, после чего стал звездой Королевского шекспировского театра.

Широкую известность Стюарт приобрел после роли Жан-Люка Пикара из сериала "Звездный путь: новое поколение", который выходил с 1987 по 1994 год. Также он исполнил роль профессора Чарльза Ксавьера, наставника мутантов в фильмах "Люди Икс".

Стюарт также появлялся в картинах "Дюна" и "Робин Гуд: Мужчины в трико". Кроме того, он сыграл капитана Ахава в телевизионной экранизации романа "Моби Дик".

В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Стюарта в рыцари за заслуги в области драматического искусства. За свою карьеру он удостоился двух премий Лоренса Оливье и номинаций на ряд престижных наград, в том числе "Эмми", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

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