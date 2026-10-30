Мать из Удмуртии, поившая двухлетнего ребенка пивом, получила условный срок

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Жительница Удмуртии на протяжении года неоднократно давала малолетнему ребенку пиво перед сном, за что получила 4 года и 2 месяца колонии условно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики в телеграм-канале.

Отмечается, что 37-летняя жительница Якшур-Бодьинского района в период с 31 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года неоднократно поила своего двухлетнего ребенка алкоголем. Она рассказала, что делала это для "более крепкого сна". Всего у женщины двое маленьких детей.

Фигурантку признали виновной по пункту "в" части 3 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

На судебном заседании женщина признала вину и раскаялась. Помимо основного наказания, ей назначили двухлетний испытательный срок.

Ранее стало известно, что жительница Камня-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По данным следствия, с июня 2025 по май 2026 года женщина регулярно причиняла ребенку физическую боль и унижала его. Свои действия она объясняла плохим поведением мальчика и его неуспеваемостью в школе.

Женщина наносила сыну удары руками, ногами и подручными предметами, угрожала ему и заставляла стоять на коленях на рассыпанном горохе. После того как о побоях узнали, семью поставили на профилактический учет.