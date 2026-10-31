Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в столичном регионе в первую ночь ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая ночь ноября в столичном регионе станет морозной. Температура понизится до минус 5 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью на фоне небольшой облачности температура воздуха составит в Москве от минус 2 до нуля градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов", – говорится в сообщении.

Осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Днем в воскресенье, 1 ноября, характер погоды существенно не изменится. Воздух в столице прогреется до плюс 9–11 градусов, в Подмосковье – от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров ляжет не ранее конца ноября – начала декабря. По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в средней полосе России в ноябре на два градуса превысит многолетнюю норму.

