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Новости

31 октября, 19:44

Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Латвии объяснить запрет на въезд

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не планирует посещать Латвию, но потребовала от властей страны объяснить причины запрета на въезд для нее и ее супруга, режиссера Константина Богомолова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Я уже давно в Латвию не езжу, но можно какое-то обоснование предъявить? Или просто назначают кого-то еврокомиссаром – и можно просто кэнселить любого человека за "не нравится"?" – поинтересовалась Собчак.

Журналистка подчеркнула, что не видит необходимости в поездке в эту страну.

"Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий?" – заключила она.

Власти Латвии внесли Собчак и Богомолова в список нежелательных лиц и запретили им въезд в страну на неопределенный срок. Соответствующее решение приняла министр иностранных дел страны Байба Браже. Оно связано с пунктом латвийского законодательства, который позволяет главе МИД запрещать въезд иностранцам по внешнеполитическим причинам.

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