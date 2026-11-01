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Эксперт Рязанский: социальные пенсии с 1 апреля 2027 года проиндексируют на 6,8%

Россиянам рассказали, на сколько вырастут социальные и страховые пенсии в 2027 году

Фото: depositphotos/Koldunov

В 2027 году в России запланировано повышение социальных и страховых пенсий. Социальные выплаты с 1 апреля собираются увеличить на 6,8%, а страховые пенсии вырастут на 3,3%. Об этом РИА Новости сообщил председатель Президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский.

Апрельское повышение социальных пенсий коснется нескольких категорий граждан. В их числе люди, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Также индексация предусмотрена для людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, у которых нет трудового стажа. Повышение затронет и детей, потерявших кормильца.

Страховые пенсии в 2027 году планируют индексировать в два этапа. По словам Рязанского, с 1 февраля их увеличат на 6,8% с учетом инфляции, а затем проведут дополнительную индексацию на 3,3%.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона граждан России. Со следующего года Соцфонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного в настоящее время.

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