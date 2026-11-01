01 ноября, 12:44Политика
Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 в США
Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK
Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения Владимира Путина на саммит G20 во Флориде. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.
По словам Каллас, возможное участие российского лидера в саммите по приглашению США может привести к легализации возвращения России на международные форумы. Она также выступила против нормализации отношений с Россией.
"Приглашение США на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов", – отметила Каллас.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что подход Европы, которая говорит о необходимости нанесения поражения России, делает разговор с ней невозможным.
"С таким подходом с ними невозможно разговаривать", – сказал Песков.
Саммит G20 состоится в Майами с 14 по 15 декабря. Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит. В Кремле указывали, что Путин еще не решил, будет ли он лично присутствовать на саммите G20.