Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 в США

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Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения Владимира Путина на саммит G20 во Флориде. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

По словам Каллас, возможное участие российского лидера в саммите по приглашению США может привести к легализации возвращения России на международные форумы. Она также выступила против нормализации отношений с Россией.

"Приглашение США на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов", – отметила Каллас.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что подход Европы, которая говорит о необходимости нанесения поражения России, делает разговор с ней невозможным.

"С таким подходом с ними невозможно разговаривать", – сказал Песков.

Саммит G20 состоится в Майами с 14 по 15 декабря. Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит. В Кремле указывали, что Путин еще не решил, будет ли он лично присутствовать на саммите G20.

