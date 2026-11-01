В Госдуме предупредили о схеме мошенников с якобы возвратом переплаты за отопление

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Мошенники рассылают россиянам письма и сообщения якобы от имени управляющих компаний с предложением получить возврат переплаты за отопление, чтобы таким образом добраться до банковского счета или аккаунта на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, такие сообщения приходят на электронную почту и в мессенджеры. Суммы в них называют разные, а ссылки выглядят правдоподобно.

"Люди переходят – и теряют деньги со счета или доступ к "Госуслугам", – сказал Вольфсон.

Схема не новая, но каждый сезон в ней появляются свежие детали, отметил депутат. Осенью запускают отопление и проверяют счетчики, а после долгого отсутствия жильцов или аварий бывают перерасчеты, поэтому обращение якобы из управляющей компании может не вызвать подозрений.

Аферисты называют адрес, фамилию и настоящую управляющую компанию, а затем просят "всего лишь" продиктовать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. В результате они получают доступ к банковскому счету или аккаунту на портале "Госуслуги".

Признаками обмана Вольфсон назвал просьбы сообщить код из СМС, пароль или реквизиты карты, ссылки для возврата либо компенсации, а также давление и требование срочно принять решение. Ни запуск отопления, ни визит мастера, ни перерасчет платы не требуют передачи паролей или кодов, подчеркнул депутат.

"Управляющие и ресурсоснабжающие организации не переводят переплату на карту и не присылают ссылок для "получения компенсации". Реальный перерасчет, если он действительно положен, отражается в следующей платежке как отрицательное сальдо: сумма просто вычитается из будущих начислений", – отметил Вольфсон.

При получении подозрительного сообщения или звонка парламентарий посоветовал завершить разговор, не переходить по ссылке и не устанавливать приложение. С управляющей компанией он рекомендовал связаться самостоятельно – по номеру из квитанции, через "Госуслуги Дом" или личный кабинет на официальном сайте.

Если сообщение пришло в мессенджере, стоит проверить, действительно ли это официальный канал управляющей компании, а не группа с похожим названием, добавил Вольфсон. Пожилым родственникам он советует объяснить это отдельно: они чаще становятся жертвами такого мошенничества.

Ранее сообщалось, что перед Днем народного единства злоумышленники активизировались и придумали новые схемы обмана. Они рассылают сообщения от имени госструктур с предложением получить денежное вознаграждение. После перехода по ссылке и ввода персональных и банковских данных у гражданина начинают списываться денежные средства.

