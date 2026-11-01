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01 ноября, 16:23

Политика

Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с беспорядками в Германии

Фото: kremlin.ru

Высокие цены на энергоносители в Евросоюзе, вызванные отказом от российского газа, связаны с беспорядками в нескольких городах Германии, написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство", – написал Дмитриев.

По его словам, эта причинно-следственная связь также обусловлена "суицидальными миграционными мерами и упорным нежеланием исправлять ошибки".

Поводом для комментария стало разграбление магазинов во Франкфурте вечером в субботу, 31 октября. Оно произошло во время протестов из-за повышения стоимости жизни.

Протестные акции прошли более чем в 30 городах Германии. Одной из главных причин недовольства стало возможное возвращение воинской повинности. Кроме того, участники выступали за увеличение финансирования образования и здравоохранения, за вложения в защиту климата, а также за принятие мер для сдерживания роста стоимости жизни.

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