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02 ноября, 08:37

Город

Два нежилых помещения выставили на городские торги в Тверском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги два помещения для бизнеса площадью 79,8 и 53,6 квадратного метра в Тверском районе. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты находятся по адресам 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 14, и улица Петровка, дом 26, строение 3. Первое помещение расположено в подвале многоквартирного дома у станции метро "Маяковская", второе – на первом этаже исторически ценного многоквартирного дома у "Трубной".

По словам Пуртова, в помещениях можно развивать разные бизнес-проекты. Например, они подойдут для открытия творческих мастерских, фотостудий, лофта. Сделка с городом особенно удобна для предпринимателей, так как проходит в онлайн-формате.

Заявки на аукционы принимаются до 9 и 19 ноября в зависимости от лота. Сами торги назначены на 18 ноября и 1 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги два коммерческих помещения в Мещанском районе. Оба объекта занимают первый этаж здания по адресу Печатников переулок, дом 21. Их площадь составляет 88,7 и 112,9 квадратного метра.

"Торги Москвы": объекты в ЮЗАО

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