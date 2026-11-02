Невролог Демьяновская: слишком теплая шапка может вызвать перегрев кожи головы

Фото: 123RF.com/serezniy

Слишком теплая шапка может препятствовать естественному охлаждению кожи головы, усиливать потоотделение и провоцировать зуд и головную боль. Об этом рассказала РИАМО невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, из-за локального перегрева кожа краснеет, а человек может испытывать чувство духоты и дискомфорт. Головная боль чаще возникает в случаях, когда головной убор еще и слишком тесный.

При этом врач подчеркнула, что перегрев кожи головы не следует путать с тепловым ударом. Последний связан с повышением температуры всего организма и может произойти при длительном пребывании в жарком помещении или на улице, особенно во время физической активности.

Среди признаков такого состояния Демьяновская назвала слабость, головокружение, тошноту, сильную жажду и учащенное сердцебиение. Если человек теряет ориентацию, с трудом отвечает на вопросы или теряет сознание, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь – подобные симптомы могут указывать на тепловой удар.

При первых признаках перегревания врач рекомендовала снять головной убор, переместиться в прохладное место и выпить воды.

Надевать головной убор взрослым рекомендуется при температуре около 0 градусов и ниже, чтобы избежать потери тепла. Тем не менее легкая шапка может пригодиться и в диапазоне от 5 до 10 градусов, особенно при длительных прогулках. При этом важно учитывать не только погоду, но и собственные ощущения, а также уровень физической активности.