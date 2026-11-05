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05 ноября, 18:19

Происшествия

Беременная девушка получила ожоги при прорыве трубы с горячей водой в Липецке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Беременная 19-летняя девушка пострадала при прорыве на сетях горячего водоснабжения на улице Литаврина в Липецке. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию мэра города Михаила Щербакова в МАХ.

По его словам, девушка получила ожоги второй степени. Министр здравоохранения региона Лилия Самошина держит ситуацию на личном контроле. Щербаков пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и заявил, что произошедшее требует тщательного разбирательства.

Прорыв произошел на сетях компании "РИР Энерго". Мэр обратил внимание руководства организации на регулярные аварии, разрытые улицы, поврежденное благоустройство и дороги. Он подчеркнул, что объяснять происходящее износом коммуникаций недостаточно, компания несет ответственность за состояние сетей и должна принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Ранее в Балашихе 40-летний мужчина во время ссоры с бывшей женой в квартире на улице Яганова умышленно облил ее кипятком из чайника. Женщина получила термические ожоги. Суд заключил мужчину под стражу по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, при этом он вину не признал, а ранее уже был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.

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