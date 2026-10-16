Житель Балашихи облил экс-супругу кипятком из чайника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Суд в Балашихе заключил под стражу 40-летнего мужчину, который вылил на бывшую жену кипяток из чайника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 8 октября между бывшими супругами в квартире на улице Яганова случился конфликт. Во время ссоры мужчина умышленно облил женщину кипятком из чайника. Женщина получила термические ожоги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Свою вину обвиняемый не признал.

Прокуратура Балашихи поддержала ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. При этом учитывалось, что он уже неоднократно был судим, в том числе за преступления против личности. Помимо этого, есть опасность, что мужчина скроется или будет давить на потерпевшую и свидетелей.

Ранее 35-летний мужчина в Электростали забил 59-летнего знакомого монтировкой. По данным следствия, они вместе распивали спиртные напитки, однако в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт.

Потерпевший скончался от полученных травм. Злоумышленнику предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".

