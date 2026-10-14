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14 октября, 10:39

Происшествия

Мужчина в Электростали во время застолья забил знакомого монтировкой

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

В Электростали 35-летнему местному жителю предъявили обвинение в причинении смертельных травм своему знакомому, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, 10 октября 2026 года фигурант распивал спиртные напитки вместе с 59-летним знакомым в квартире на улице Западной. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт.

Во время ссоры мужчина взял монтировку и несколько раз ударил знакомого по голове. В результате потерпевший скончался от полученных травм.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. В квартире следователи провели осмотр, изъяли монтировку, допросили и проверили показания с участием фигуранта.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". В ближайшее время в СК намерены ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее в Самаре мужчина не менее 54 раз ударил знакомую молотком и топориком. Как установило следствие, во время застолья он посчитал одно из высказываний гостьи в свой адрес оскорблением. Женщина умерла от полученных травм. Суд приговорил злоумышленника к 18,5 года колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.

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