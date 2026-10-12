В Сибири мужчина связал коллегу проволокой и сжег

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В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему работнику автобазы, который заживо сжег своего коллегу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление произошло в октябре 2018 года. Сотрудники автобазы отмечали День автомобилиста, и между ними вспыхнула ссора. На следующий день один из мужчин решил расправиться с оппонентом.

Злоумышленник избил коллегу на территории предприятия, связал ему руки проволокой и затолкал в багажник машины. Затем он вывез пострадавшего к реке Кан, где снова побил его. После этого мужчина обложил еще живого человека автомобильными покрышками, облил дизельным топливом и поджег.

После содеянного преступник попытался скрыть следы и обеспечить себе алиби. Долгое время его не удавалось найти, однако в прошлом году правоохранители вернулись к расследованию и вышли на подозреваемого.

Суд признал жителя Канска виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сам мужчина свою вину не признал. Ему назначили наказание в виде 17,5 года лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить дочери погибшего 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Самаре мужчина нанес знакомой не менее 54 ударов молотком и топориком. По данным следствия, во время застолья он счел одно из высказываний гостьи в свой адрес оскорблением. От полученных травм женщина скончалась, суд приговорил злоумышленника к 18,5 года колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.