Житель Майкопа зарезал жену на территории детского сада

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Адыгее"

В Майкопе возбуждено уголовное дело против 69-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Адыгее.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории детского сада. Между мужчиной и его женой возник конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом. Она умерла на месте происшествия от полученных ранений.

Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Дзержинска Нижегородской области убил бывшую супругу из ревности. По информации следователей, он подкараулил женщину на улице и не менее 15 раз ударил ее ножом. Нападение произошло после того, как погибшая отвела двух их дочерей в детский сад.

