Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:30

Происшествия

Житель Нижнего Новгорода зарезал 66-летнюю мать и ударил сестру кирпичом по голове

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Житель Нижнего Новгорода зарезал 66-летнюю мать и ударил сестру кирпичом по голове. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главное управление МВД России по области.

По данным ведомства, 1 октября в полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что между ее 29-летним братом и их матерью произошел конфликт, в результате которого фигурант нанес пожилой женщине ножевое ранение.

Затем он ударил свою сестру кирпичом по голове. Мать скончалась на месте, ее дочь госпитализировали. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Однако через несколько часов мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее суд приговорил жителя Раменского к 13 годам колонии строгого режима за убийство пожилой матери. Трагедия произошла в доме в СНТ "Чайка".

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с матерью ударил ее топором по голове. Женщина скончалась на месте. Приговор еще не вступил в законную силу.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика