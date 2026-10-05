Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Житель Нижнего Новгорода зарезал 66-летнюю мать и ударил сестру кирпичом по голове. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главное управление МВД России по области.

По данным ведомства, 1 октября в полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что между ее 29-летним братом и их матерью произошел конфликт, в результате которого фигурант нанес пожилой женщине ножевое ранение.

Затем он ударил свою сестру кирпичом по голове. Мать скончалась на месте, ее дочь госпитализировали. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Однако через несколько часов мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее суд приговорил жителя Раменского к 13 годам колонии строгого режима за убийство пожилой матери. Трагедия произошла в доме в СНТ "Чайка".

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с матерью ударил ее топором по голове. Женщина скончалась на месте. Приговор еще не вступил в законную силу.