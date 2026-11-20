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Владимир Путин ясно дал понять, что стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что провел с российским лидером двустороннюю встречу. Во время нее Путин изложил желание добиваться урегулирования на Украине "дипломатическими средствами".

Двусторонние переговоры президентов США и России прошли в Шэньчжэне 19 ноября в рамках саммита АТЭС. Местом встречи стал Центр международных обменов.

Как отмечал Путин, в ходе встречи стороны уделили особое внимание ситуации на Украине. При этом президент подчеркнул, что позиции России и США во многом совпадают в вопросе урегулирования региональных конфликтов.

Трамп, со своей стороны, заявлял о необходимости достижения договоренностей между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, несмотря на взаимную неприязнь, лидерам двух стран необходимо найти общий язык.

