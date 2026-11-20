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На город Тупансиретан на юге Бразилии обрушился мощный шторм с градом и порывами ветра. В результате стихии пострадали почти все жилые дома населенного пункта, сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.

В городе проживают более 20 тысяч человек. Масштаб разрушений оценили в мэрии – из 8,6 тысячи жилых зданий примерно 8 тысяч лишились крыш, получили повреждения или были полностью разрушены.

Помимо жилого фонда, стихия затронула предприятия торговли и промышленности, сельскохозяйственные объекты и места хранения зерна.

Последствия шторма осложнили жизнь всего населенного пункта – электро- и водоснабжение нарушено, а мобильная связь работает с перебоями. Единственная больница города также повреждена – здание лишилось крыши и диагностического оборудования. Поэтому людей, нуждающихся в медицинской помощи, отправляют в соседние муниципалитеты.

По данным службы гражданской обороны региона, жертвами стихии стали как минимум три человека. Информация о числе пострадавших продолжает уточняться.

В национальном институте метеорологии зафиксировали порывы ветра до 31,7 метра в секунду, а улицы после шторма оказались завалены градом, упавшими деревьями, столбами и обломками построек.

В конце октября сильные дожди привели к наводнениям в австралийском штате Квинсленд. В некоторых районах за три часа выпало более 160 миллиметров осадков, а жителям населенных пунктов к северу от Брисбена рекомендовали подготовиться к эвакуации.

Из затопленных районов спасли нескольких человек, в том числе водителя автомобиля, оказавшегося в паводковой воде.

