Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Попытки отгородить Россию "санитарным кордоном" и изолировать ее "дорого обойдутся их инициаторам". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом, Захарова прокомментировала решение властей Эстонии закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией.

"Одностороннее закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников", – говорится в комментарии.

По словам дипломата, решение будет иметь негативные последствия для экономики и социальной сферы, особенно в приграничных регионах Эстонии. Его приняли поспешно и без консультаций с Москвой, отметила Захарова.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о решении правительства приостановить работу всех пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Мера вступит в силу 1 декабря и затронет переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Ограничения введут на полгода.

По мнению Захаровой, решение эстонских властей равносильно возведению нового железного занавеса. Она считает, что регулярные выпады против России позволяют руководству страны переключать внимание граждан с насущных социально-экономических проблем.

