20 ноября, 19:05Политика
МИД заявил, что попытки возвести вокруг РФ "санитарный кордон" дорого обойдутся
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Попытки отгородить Россию "санитарным кордоном" и изолировать ее "дорого обойдутся их инициаторам". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом, Захарова прокомментировала решение властей Эстонии закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией.
"Одностороннее закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников", – говорится в комментарии.
По словам дипломата, решение будет иметь негативные последствия для экономики и социальной сферы, особенно в приграничных регионах Эстонии. Его приняли поспешно и без консультаций с Москвой, отметила Захарова.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о решении правительства приостановить работу всех пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Мера вступит в силу 1 декабря и затронет переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Ограничения введут на полгода.
По мнению Захаровой, решение эстонских властей равносильно возведению нового железного занавеса. Она считает, что регулярные выпады против России позволяют руководству страны переключать внимание граждан с насущных социально-экономических проблем.