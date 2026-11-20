Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесена в реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Минюста России.

В этот же реестр попали политик Любовь Соболь, актер Артур Смольянинов (оба признаны в РФ иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), блогер Максим Кац, политолог Аббас Галлямов (оба признаны в РФ иноагентами), участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (оба признаны в РФ иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин (признан в РФ иноагентом).

Реестр россиян, нарушивших закон и уехавших из страны, заработал в России 23 октября. Против них введены временные ограничительные меры, которые в себя в том числе включают арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.