Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын поздравил мировых судей Москвы, сотрудников аппарата мировых судей и коллектив департамента по обеспечению деятельности мировых судей с 25-летием образования мировой юстиции Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

По словам Птицына, за четверть века Москва добилась значительных успехов в развитии и совершенствовании системы мировых судов. Юстиция столицы занимает лидирующую позицию в России по масштабу и представительности среди всех учреждений мировых судей. В настоящий момент в городе функционирует 471 участок, в которых рассматривается более 70% от общего числа дел судов общей юрисдикции. Кроме того, еще 29 участков скоро будут введены в эксплуатацию.

Птицын отметил, что мировые судьи и сотрудники аппарата обеспечивают законность, защиту прав граждан и доступность правосудия для горожан. По его словам, профессионализм, принципиальность и добросовестное исполнение обязанностей позволяют мировой юстиции успешно решать задачи.

Он выразил судьям признательность за преданность делу, высокую ответственность, выдержку и усилия по укреплению законности и правопорядка. Птицын пожелал им и сотрудникам аппарата здоровья, энергии, новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов.

Ранее мировых судей поздравил Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что многие из них продолжили свой путь в системе федеральных судов, что, считает он, говорит о высоком уровне подготовки и сильных профессиональных традициях московской судебной системы.