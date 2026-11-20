Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил мировых судей столицы, сотрудников аппарата мировых судей и коллектив департамента по обеспечению деятельности мировых судей с 25-летием образования мировой юстиции Москвы. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на портале мэра и правительства города.

Собянин напомнил, что четверть века назад в столице был создан институт, сделавший отправление правосудия более доступным для москвичей. По его словам, в настоящее время мировая юстиция остается ключевым звеном судебной системы города: здесь ежегодно рассматривают миллионы административных, гражданских и уголовных дел, обеспечивая защиту прав жителей и помогая находить справедливое решение в разных жизненных ситуациях.

В городе создано более 470 судебных участков. Мировые судьи рассматривают в качестве суда первой инстанции уголовные дела о преступлениях, за которые максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.

Также в их компетенции – дела о расторжении брака при отсутствии разногласий о детях и имущественные споры в сфере защиты прав потребителей при цене иска до 100 тысяч рублей. Этот перечень не ограничивается указанными категориями дел.

Многие мировые судьи за минувшие годы продолжили свой путь в системе федеральных судов, что, по словам мэра, свидетельствует о высоком уровне подготовки и сильных профессиональных традициях столичной судебной системы.

Правительство Москвы уделяет большое внимание созданию комфортных условий для работы мировой юстиции: город строит и реконструирует здания судебных участков, обеспечивает их цифровизацию и оснащает современным оборудованием, добавил Собянин.

"Благодарю вас, уважаемые коллеги, за добросовестный труд, ответственное служение закону и большой вклад в укрепление правопорядка в столице", – указал Собянин.

Он пожелал судьям и сотрудникам аппарата здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Тем временем в Москве продолжается возведение здания Таганского и Лефортовского районных судов. Здания судов были построены более 100 лет назад, а их общая площадь в 4 тысячи квадратных метров не отвечает современным требованиям. В связи с этим было решено реконструировать действующие и построить новые объекты.