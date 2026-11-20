Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В районе Ясенево с 21 ноября обновят сеть наземного транспорта: вместо 17 маршрутов будут работать 13. Часть направлений объединят, а на остальных увеличат частоту движения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Интервалы движения к метро в часы пик сократятся до 7–10 минут. 78 тысяч жителей получат быстрые и удобные магистральные маршруты до станции метро "Ясенево", – отметил он.

По словам Ликсутова, изменения подготовили с учетом обращений жителей. За последние два года специалисты обработали более 1,7 тысячи сообщений от москвичей, касающихся работы транспорта в районе.

В частности, вместо автобусов № 261 и 639 запустят магистральный маршрут № М21. Он пройдет по Соловьиному проезду, улице Рокотова, Литовскому бульвару, Новоясеневскому и Севастопольскому проспектам. Маршрут № Т85 заменят на № М92, который свяжет Голубинскую улицу, улицу Инессы Арманд и Севастопольский проспект.

Изменения затронут и действующие направления. Автобус № М27 продлят до проезда Карамзина, а интервалы его движения сократят. Маршруты № М27 и 281 также будут проходить через улицу Академика Варги. Конечной остановкой автобуса № 912 вместо проезда Карамзина станет станция метро "Теплый Стан". Вместе с маршрутом № 942 он будет следовать по МКАД.

Автобус № 769 заменят маршрутом № 979, который будет проходить по улице Паустовского в обоих направлениях. Вместо № 262 запустят районный маршрут № 989: от станции метро "Ясенево" он проследует до 5-го микрорайона Теплого Стана. Остановки у метро будут предусмотрены в обоих направлениях. Пассажирам рекомендуют проверять конечную остановку на табло.

Кроме того, из маршрутов № 264 и 648 сформируют социальный автобус № С958, вместо № 647 появится № 974, а маршрут № 642 заменят на № 942. Автобусы № С958 и 974 будут проходить через 5-й микрорайон Теплого Стана, а № 974 также заедет на проезд Одоевского.

Вместо автобуса № С14 пассажиры смогут пользоваться маршрутами № М21, М27, М92 и 281, а вместо № Т81 – 972 и 989. После обновления сети проезд Карамзина будут обслуживать автобусы № 972 и М27 вместо маршрутов № 262, 972 и Т85.

Ранее участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу закрыли для проезда до 22 декабря. В Дептрансе объяснили, что ограничения связаны со строительными работами. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом перекрытия.