Фото: 123RF.com/zengxl

Бегемотиха Фиона умерла в зоопарке американского города Цинциннати в штате Огайо. Об этом сообщило сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на учреждение.

Инцидент произошел на минувшей неделе. В вольере животного оказалась вязаная шапка, которую Фиона проглотила. Сотрудники пытались спасти бегемотиху, проводя поддерживающие лечебные мероприятия, но усилия не увенчались успехом.

В январе Фионе исполнилось бы 10 лет. Она родилась на шесть недель раньше срока. Несмотря на это, сотрудники зоопарка смогли ее выходить.

История животного стала популярна в США и получила название "фиономания". Она стала источником вдохновения для авторов, которые создали серию книг. Местные производители, в свою очередь, выпустили честь Фионы особый сорт мороженого, линию одежды и даже пиво с ее именем. Фиона была символом силы и самым популярным животным в зоопарке Цинциннати.

Ранее в зоопарке Екатеринбурга скончался 19-летний африканский лев Эрни. Сотрудники назвали смерть животного большой утратой. Они отметили, что льва можно считать долгожителем, так как в неволе представители этого вида обычно живут 14–16 лет.

