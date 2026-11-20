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В американском штате Техас исполнение смертного приговора 70-летнему Рейналдо Деннесу продолжалось более часа из-за трудностей с введением инъекции. Сотрудники тюрьмы долго не могли найти вену осужденного, сообщает Associated Press (AP).

Деннес был приговорен к высшей мере наказания за убийство продавца драгоценных камней в Хьюстоне, совершенное в 1996 году. Во время процедуры введения препарата возникли сложности с поиском подходящего места для инъекции.

После введения препарата мужчина застонал, несколько раз пожаловался на боль и судороги в ноге. Несмотря на затянувшуюся процедуру, представители тюрьмы заявили, что казнь прошла в соответствии с установленными правилами.

Ранее сообщалось, что выжившая после двух попыток казни в США Криста Пайк начала ходить и говорить. Однако, чтобы оценить последствия введения препаратов, врачам потребуется как минимум месяц.

Попытка привести смертный приговор в исполнение состоялась 30 сентября в штате Теннесси. Женщине дважды ввели пентобарбитал, однако она осталась жива и была госпитализирована. После пробуждения американка находилась в спутанном сознании.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После произошедшего губернатор штата Билл Ли приостановил оставшиеся на 2026 год казни и распорядился провести независимое расследование.