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Средняя начисленная зарплата в Москве достигла 176 138 рублей в августе 2026 года. За год показатель увеличился на 15 037 рублей, следует из данных Росстата.

Для сравнения, в августе 2025 года средний заработок жителей столицы составлял 161 101 рубль. Таким образом, за 12 месяцев прибавка превысила 15 тысяч рублей.

По всей России средняя зарплата за тот же период составила 103 014 рублей. Это на 73 124 рубля меньше московского показателя.

Ранее россиянам перечислили пять признаков карьерного застоя. Среди них – постоянная скука и отсутствие желания идти на работу из-за ощущения бессмысленности выполняемых задач.