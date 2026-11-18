Треть российских компаний не будет платить сотрудникам тринадцатую зарплату по итогам 2026 года, сообщили СМИ. Какие отрасли чаще отказываются от премий и работники каких сфер все же могут рассчитывать на поощрение перед Новым годом, разбиралась Москва 24.

В новый год без премии?

32% работодателей планируют отказаться от тринадцатой зарплаты в 2026 году – это самый высокий показатель за три года, следует из результатов опроса SuperJob.

По данным аналитиков, в 2025-м таких организаций было 28%, в 2024-м – 23%. При этом выплатить премию всем сотрудникам готовы 24% компаний, выборочно – 14%.

Сами работники настроены чуть оптимистичнее: не ждут бонуса 36 против 42% два года назад. При этом растет доля тех, кто связывает отсутствие выплат с нестабильным финансовым положением компаний, – с 8 до 13%. В свою очередь, молодые сотрудники до 35 лет надеются на премию чаще (42%), чем старшие (33–36%).

Среди тех, кто все же рассчитывает на выплату, 15% отложат ее на накопления, 14% – на погашение кредитов, 13% – на отпуск, 11% – на нужды семьи, 8% – на себя, 7% – на подарки. По 5% потратят деньги на образование или ремонт.

Как отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, часть компаний могла просто не выйти на нужные финансовые показатели.





Наталья Голованова руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Однако окончательные выводы делать рано: 30% работодателей еще не приняли решение.

При этом, по данным РСПП, 84% предприятий действительно намерены сокращать расходы, а рост реальных зарплат замедлился: с 8,6% в январе до 4,6% в июне, пишет "Коммерсант".

При этом, по словам директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, в некоторых отраслях работодатели стали чаще указывать премии в вакансиях для рабочих специальностей. За январь – октябрь число таких вакансий выросло в транспортном машиностроении на 113%, в ремонте и отделке помещений – на 75%, в энергетике – на 59%. Компании используют дополнительные выплаты как инструмент привлечения и удержания специалистов.

Ранее россиянам также напомнили, что декабрьскую зарплату могут перечислить досрочно, если установленная дата выплаты приходится на новогодние праздники. Предельный срок таких перечислений – 30 декабря. Помимо зарплаты, компании вправе заранее выдать 13-ю зарплату или вознаграждение за период, завершающийся позже; иногда декабрьское поступление включает и часть январского заработка.

Можно требовать?

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, ничего удивительного в отказе от годовых премий нет. Связано это, прежде всего, с текущей кредитной ставкой. В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что чаще всего о тринадцатой зарплате говорили работники добывающих отраслей, IT, почти гарантировано бонус получали сотрудники крупных банков и сырьевых компаний. Дальше – рабочие специальности и линейный персонал.

"Неожиданный поворот: экономить начали как раз на "белых воротничках", а конкуренция за "синими воротничками" сохраняется. Поэтому число вакансий с упоминанием премий и тринадцатых зарплат за январь – октябрь выросло в транспортном машиностроении на 113%, в ремонте и отделке – на 75%, в энергетике – на 59%, в сервисе техники – на 49%. Компании используют тринадцатую зарплату как инструмент привлечения дефицитных кадров", – добавила она.

Также высокие шансы получить премию у ключевых сотрудников, выполнивших KPI. Выборочное премирование достается тем, кто закрыл годовые показатели и не имеет дисциплинарных взысканий. В основном это продажи, привлечение и удержание клиентов, реализованные проекты – классическая логика годового бонуса.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт При этом с работниками туризма, ресторанного бизнеса, рекламы, PR, автобизнеса, HR и маркетинга, а также сотрудниками с доходом до 100 тысяч рублей сложнее. Среди них на премию надеются лишь 32 против 35–36% у более высоких доходов. Причина – экономическое состояние: прибыль компаний в среднем снизилась на 16%, а у некоторых на 20% и больше.

При этом 84% предприятий планируют урезать расходы в первую очередь на персонал и административные нужды, а значит, и на тринадцатую зарплату.

"Имеют ли сотрудники право требовать премию? По умолчанию нет. В Трудовом кодексе понятия "тринадцатая зарплата" нет – это годовая премия, стимулирующая выплата, по общему правилу она является правом работодателя, а не обязанностью. Это статья 191 ТК РФ, и Роструд неоднократно подтверждал такую позицию. Но есть важные исключения", – пояснила Лоикова.

Если премия прописана в положении об оплате труда, в коллективном или трудовом договоре, сотрудник отработал период, достиг показателей и не имеет взысканий, работодатель обязан ее выплатить. Требовать можно через трудовую инспекцию или суд, а за задержку положена компенсация по статье 236 ТК РФ – опять же, если премия прописана в документах.

"Есть важный нюанс. После 1 сентября 2025 года в статью 135 ТК РФ добавили требование четко прописывать в документах вид премии, размер, условия и сроки оплаты. Расплывчатые формулировки вроде "может быть выплачено при финансовых возможностях" оставляют итоговое решение за работодателем. Это стоит проверить сотрудникам, прежде чем что-то требовать", – уточнила эксперт.



"Деньги 24": россияне рассказали, на что хотят потратить 13-ю зарплату

При этом даже уволившийся до выплаты сотрудник в ряде случаев сохраняет право на премию, если выполнил все условия, прописанные в локальных актах или трудовом договоре. И при равной должности в равных суммах суды вставали на сторону работников.

Параллельно идет другой тренд: компании режут программы долгосрочной мотивации, ужесточают KPI, снижают зарплатные предложения соискателям – на 20% к началу года. Идет тихое выдавливание: урезание окладной части, отказ от найма на освободившиеся позиции, перекладывание обязанностей на оставшихся сотрудников.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт У "белых воротничков" мотивация сжимается, но бывают точечные бонусы в дефицитных отраслях – там, где кадровый голод сохраняется: рабочие, энергетика, машиностроение. Там, наоборот, возвращают премии и тринадцатую зарплату и прямо пишут об этом в вакансиях как об инструменте привлечения.

При урезанном бюджете расширяется и немонетарная мотивация: гибкий график, удаленка, обучение за счет компании, языки, конференции, занятия с психологом, стоматология, корпоративные скидки, абонементы, дополнительные отпуска. Работает это избирательно: денежные бонусы для многих остаются самым ценным инструментом, а нематериальная мотивация – главным образом тогда, когда базовая зарплата уже воспринимается как справедливая, пояснила Лоикова.

"Часть компаний заменяют премию новогодними пакетами: продуктовые боксы, сертификаты, корпоративы. Но для сотрудника со средним доходом это слабая замена деньгам", – подчеркнула эксперт.

По расходам видно: 15% тех, кто рассчитывает на бонус, отложат его в накопления, 14% погасят кредиты, 13% отложат на отпуск. Люди планируют эти деньги в семейный бюджет, а не как приятный сюрприз, заключила она.