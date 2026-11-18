Треть российских компаний не будет платить сотрудникам тринадцатую зарплату по итогам 2026 года, сообщили СМИ. Какие отрасли чаще отказываются от премий и работники каких сфер все же могут рассчитывать на поощрение перед Новым годом, разбиралась Москва 24.
В новый год без премии?
32% работодателей планируют отказаться от тринадцатой зарплаты в 2026 году – это самый высокий показатель за три года, следует из результатов опроса SuperJob.
По данным аналитиков, в 2025-м таких организаций было 28%, в 2024-м – 23%. При этом выплатить премию всем сотрудникам готовы 24% компаний, выборочно – 14%.
Сами работники настроены чуть оптимистичнее: не ждут бонуса 36 против 42% два года назад. При этом растет доля тех, кто связывает отсутствие выплат с нестабильным финансовым положением компаний, – с 8 до 13%. В свою очередь, молодые сотрудники до 35 лет надеются на премию чаще (42%), чем старшие (33–36%).
Среди тех, кто все же рассчитывает на выплату, 15% отложат ее на накопления, 14% – на погашение кредитов, 13% – на отпуск, 11% – на нужды семьи, 8% – на себя, 7% – на подарки. По 5% потратят деньги на образование или ремонт.
Как отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, часть компаний могла просто не выйти на нужные финансовые показатели.
При этом, по данным РСПП, 84% предприятий действительно намерены сокращать расходы, а рост реальных зарплат замедлился: с 8,6% в январе до 4,6% в июне, пишет "Коммерсант".
При этом, по словам директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, в некоторых отраслях работодатели стали чаще указывать премии в вакансиях для рабочих специальностей. За январь – октябрь число таких вакансий выросло в транспортном машиностроении на 113%, в ремонте и отделке помещений – на 75%, в энергетике – на 59%. Компании используют дополнительные выплаты как инструмент привлечения и удержания специалистов.
Ранее россиянам также напомнили, что декабрьскую зарплату могут перечислить досрочно, если установленная дата выплаты приходится на новогодние праздники. Предельный срок таких перечислений – 30 декабря. Помимо зарплаты, компании вправе заранее выдать 13-ю зарплату или вознаграждение за период, завершающийся позже; иногда декабрьское поступление включает и часть январского заработка.
Можно требовать?
По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, ничего удивительного в отказе от годовых премий нет. Связано это, прежде всего, с текущей кредитной ставкой. В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что чаще всего о тринадцатой зарплате говорили работники добывающих отраслей, IT, почти гарантировано бонус получали сотрудники крупных банков и сырьевых компаний. Дальше – рабочие специальности и линейный персонал.
"Неожиданный поворот: экономить начали как раз на "белых воротничках", а конкуренция за "синими воротничками" сохраняется. Поэтому число вакансий с упоминанием премий и тринадцатых зарплат за январь – октябрь выросло в транспортном машиностроении на 113%, в ремонте и отделке – на 75%, в энергетике – на 59%, в сервисе техники – на 49%. Компании используют тринадцатую зарплату как инструмент привлечения дефицитных кадров", – добавила она.
Также высокие шансы получить премию у ключевых сотрудников, выполнивших KPI. Выборочное премирование достается тем, кто закрыл годовые показатели и не имеет дисциплинарных взысканий. В основном это продажи, привлечение и удержание клиентов, реализованные проекты – классическая логика годового бонуса.
При этом 84% предприятий планируют урезать расходы в первую очередь на персонал и административные нужды, а значит, и на тринадцатую зарплату.
"Имеют ли сотрудники право требовать премию? По умолчанию нет. В Трудовом кодексе понятия "тринадцатая зарплата" нет – это годовая премия, стимулирующая выплата, по общему правилу она является правом работодателя, а не обязанностью. Это статья 191 ТК РФ, и Роструд неоднократно подтверждал такую позицию. Но есть важные исключения", – пояснила Лоикова.
Если премия прописана в положении об оплате труда, в коллективном или трудовом договоре, сотрудник отработал период, достиг показателей и не имеет взысканий, работодатель обязан ее выплатить. Требовать можно через трудовую инспекцию или суд, а за задержку положена компенсация по статье 236 ТК РФ – опять же, если премия прописана в документах.
"Есть важный нюанс. После 1 сентября 2025 года в статью 135 ТК РФ добавили требование четко прописывать в документах вид премии, размер, условия и сроки оплаты. Расплывчатые формулировки вроде "может быть выплачено при финансовых возможностях" оставляют итоговое решение за работодателем. Это стоит проверить сотрудникам, прежде чем что-то требовать", – уточнила эксперт.
"Деньги 24": россияне рассказали, на что хотят потратить 13-ю зарплату
При этом даже уволившийся до выплаты сотрудник в ряде случаев сохраняет право на премию, если выполнил все условия, прописанные в локальных актах или трудовом договоре. И при равной должности в равных суммах суды вставали на сторону работников.
Параллельно идет другой тренд: компании режут программы долгосрочной мотивации, ужесточают KPI, снижают зарплатные предложения соискателям – на 20% к началу года. Идет тихое выдавливание: урезание окладной части, отказ от найма на освободившиеся позиции, перекладывание обязанностей на оставшихся сотрудников.
При урезанном бюджете расширяется и немонетарная мотивация: гибкий график, удаленка, обучение за счет компании, языки, конференции, занятия с психологом, стоматология, корпоративные скидки, абонементы, дополнительные отпуска. Работает это избирательно: денежные бонусы для многих остаются самым ценным инструментом, а нематериальная мотивация – главным образом тогда, когда базовая зарплата уже воспринимается как справедливая, пояснила Лоикова.
"Часть компаний заменяют премию новогодними пакетами: продуктовые боксы, сертификаты, корпоративы. Но для сотрудника со средним доходом это слабая замена деньгам", – подчеркнула эксперт.
По расходам видно: 15% тех, кто рассчитывает на бонус, отложат его в накопления, 14% погасят кредиты, 13% отложат на отпуск. Люди планируют эти деньги в семейный бюджет, а не как приятный сюрприз, заключила она.