Манул Тимофей из Московского зоопарка убедился в своей готовности к зимнему сезону, выйдя на улицу в первый снег. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в MAX.

Увидев белые хлопья, зверь стал активнее обычного. Он надолго вышел на лужайку, начал забираться на ветки и полки, а также искать перепелок под бревнами. Отмечается, что к будущим сугробам манул готов, переменам он даже немного рад.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей набрал свыше 2 килограммов на зажировке и стал весить около 6 килограммов. Специалисты столичного зоопарка рассчитывают, что в декабре и январе вес животного достигнет пика – порядка 7 килограммов.

Зажировка Тимофея началась в сентябре. Сотрудники зоосада начали давать ему по 250–300 граммов корма в день. Также с приходом холодов его шерсть станет более плотной и объемной.

