Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко планируют выступить в турнире серии "Челленджер" в Польше. Об этом ТАСС рассказала тренер Елена Соколова.

По ее словам, спортсмены получили визы для участия в соревновании и готовы к поездке. Кроме того, тренер уточнила, что вылет в Польшу планируется заранее, чтобы была возможность подстраховаться на случай возможных задержек. Турнир в Варшаве пройдет с 25 по 29 ноября.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы, которых не пустили на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии, смогут заменить снявшихся участников турнира в Японии в приоритетном порядке. Такое право будет действовать именно при появлении свободного места в составе участников японского этапа.

В Хельсинки 20–21 ноября должен пройти этап международной серии Гран-при. Однако российские фигуристы не смогут попасть в Финляндию, чтобы принять участие в турнире. Причиной стали новые ограничения на въезд граждан России в страну, которые затронули в том числе профессиональных спортсменов.

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что разочарованы политизированным решением финских властей в отношении фигуристов. Там указали, что решение Хельсинки противоречит Олимпийской хартии и конституции Международного союза конькобежцев.