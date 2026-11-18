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В ГД одобрили в первом чтении законопроект, который дает органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы право обрабатывать персональные данные, включая биометрические, не спрашивая согласия у подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании.

Биометрия в таких учреждениях применяется уже сейчас – по ней распознают личность. В частности, так контролируют проход через контрольно-пропускные пункты и проверяют, находятся ли подозреваемые, обвиняемые и осужденные на территории. Кроме того, система помогает предотвращать побеги и подмену личности.

По мнению авторов инициативы, ее принятие создаст правовую основу для использования биометрии в повседневной работе СИЗО и учреждений, исполняющих наказания. Речь идет в том числе о контроле перемещений и обеспечении безопасности.

Ранее сообщалось, что российский кабмин обсуждает с маркетплейсами и рынком возможность введения единой биометрической системы при идентификации покупателей. В частности, предлагалась система, при которой покупатель может быть идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца.

