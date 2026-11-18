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Министр обороны Соединенного Королевства Уэс Стритинг заявил, что победа России в украинском конфликте будет иметь катастрофическую цену. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи контактной группы по обороне Украины.

"Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу", – сказал Стритинг.

По его словам, гражданам европейских стран следует сравнивать цену поддержки Киева с ценой его поражения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось "очень немного". По его словам, после победы можно будет уже "полноценно со всей душой" подойти к развитию и предприятий, и "новых, наверное, структурных элементов в экономике".