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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", следовавший из Минеральных Вод в Анталью, приземлился в пункте назначения после сообщения о якобы бомбе на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По данным портала HavaSosyalMedya, с борта самолета ранее поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве. Утверждалось, что после получения сигнала соответствующие подразделения были приведены в состояние повышенной готовности.

Кроме того, после приземления самолета его планировалось перевести в безопасную зону для проведения необходимых проверок.

В свою очередь, телеканал Habertürk передал, что на борту с регистрационным номером RA-89120 находились 65 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее экипаж самолета United Airlines в США подал сигнал о захвате после попытки пассажира проникнуть в кабину пилотов. По данным СМИ, один из пассажиров заявил, что в его рюкзаке находится бомба. После этого его переместили в хвостовую часть лайнера, где он оставался под наблюдением до конца рейса.