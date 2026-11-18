Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин пожали друг другу руки и кратко пообщались "на ногах" на встрече в Шэньчжэне. Кадры совместного фотографирования лидеров опубликовала пресс-служба Кремля.

На торжественном приеме Путин и Трамп сидят справа и слева от Си Цзиньпина и его супруги. Справа от лидера КНР сидит Трамп, по левую руку от четы Си – российский президент.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Китая состоится 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Москва рассчитывает, что на переговорах состоится хороший обмен мнениями по согласованному кругу вопросов.

Кроме того, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп проведут на саммите АТЭС не одну встречу, а общаться будут в разных форматах. Однако больших делегаций на переговорах не предусмотрено.