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Отказ от завтрака и слишком большие перерывы между приемами пищи могут повышать уязвимость слизистой желудка к воздействию соляной кислоты. Особенно это опасно при наличии Helicobacter pylori, рассказала телеканалу "360" гастроэнтеролог и диетолог Екатерина Килипко.

"У меня очень много таких пациентов. Получается, что между их последним приемом пищи – ужином и следующим – обедом, который, как правило, происходит только в два часа дня, проходит более 12 часов", – отметила врач.

При этом на пищеварение влияют и другие привычки. Например, поздний и обильный ужин может спровоцировать заброс содержимого желудка в пищевод. Жирная пища дольше задерживается в желудке, а в положении лежа повышается риск рефлюкса и изжоги. Поэтому специалист советует заканчивать ужин минимум за четыре часа до сна.

Повреждать слизистую могут крепкий алкоголь, а также некоторые снеки. Чипсы и сухарики сами по себе не вызывают гастрит, но способны раздражать защитную оболочку желудка. Лекарства врач рекомендует принимать натощак только в том случае, если это предусмотрено инструкцией. Недостаток жидкости и регулярное питание всухомятку, в свою очередь, могут нарушать моторику желудка.

Не стоит торопиться во время еды и отвлекаться на телефон или телевизор. При разговорах за столом человек чаще заглатывает воздух, что может привести к вздутию и отрыжке. А из-за просмотра экрана можно не заметить насыщения и съесть больше необходимого. Особенно актуальна эта проблема для детей.

"Мозг не получает вовремя сигнал насыщения. Из-за этого люди склонны переедать, и чувство сытости не формируется должным образом. Гаджеты – это просто бич, особенно у детей", – подчеркнула Килипко.

Гастроэнтеролог посоветовала уделять приему пищи не менее 20 минут и тщательно пережевывать продукты. Кроме того, врач предостерегла от бесконтрольного приема биологически активных добавок: покупатель не всегда может быть уверен в их составе, а неизвестные компоненты способны навредить слизистой желудка.

Слишком горячая пища и напитки при регулярном употреблении могут травмировать слизистые пищевода и желудка. Длительное воздействие высокой температуры связывают с повышенным риском опухолевых изменений. Холодная еда также может вызывать дискомфорт, провоцируя спазмы мышц и боль.

Отдельно Килипко рассказала о кофе. Напиток, по ее словам, стимулирует выработку соляной кислоты и сокращение желчного пузыря. При этом у здорового человека кофе натощак не обязательно вызовет проблемы, если вскоре после него последует завтрак. Однако если человек долго не ест, раздражение слизистых может усилиться. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями ЖКТ и Helicobacter pylori.

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