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В районе Новокосино сотрудники полиции задержали 65-летнего местного жителя, подозреваемого в краже аккордеона. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Музыкальный инструмент стоимостью около 50 тысяч рублей владелец на время оставил у подъезда на Новокосинской улице во время переезда. Вернувшись, мужчина не обнаружил аккордеон на месте.

Подозреваемого задержали участковые уполномоченные отдела МВД РФ по району Новокосино неподалеку от места происшествия. Похищенный инструмент изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – "Кража".

Ранее женщина украла брендовый полушубок и кошелек с деньгами из гардероба бара в Благовещенском переулке в Москве. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

