Фото: MAX/"Полиция Кубани"

Полицейские задержали в Сочи 25-летнего местного жителя, который забрал чужую собаку породы мальтипу и гулял с ней по набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Адлерском районе. Хозяйка оставила питомца привязанным у поликлиники на 15 минут, а вернувшись, обнаружила пропажу. Стоимость собаки оценивается в 200 тысяч рублей.

Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина был пьян: он подошел к псу, чтобы погладить, и решил забрать животное с собой. С чужим питомцем сочинец провел около 10 часов.

При задержании мужчина заявил, что собаку не крал, и отказывался отдавать ее сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее полиция Австралии сообщила о краже около 5,5 тысячи овец породы дорпер с фермы недалеко от города Блэколл. Ущерб оценивается более чем в 1,7 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона долларов США.

