Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иноагентом). Это следует из данных базы ведомства.

Розыск журналистки ведется по уголовной статье. При этом ее конкретное наименование не уточняется.

Дело в отношении Гордеевой было возбуждено в августе 2026 года. Ее подозревали в распространении фейков о российской армии. По версии следствия, она опубликовала в своем телеграм-канале посты с ложной информацией о действиях военнослужащих РФ в отношении мирных граждан Украины.

До этого Басманный суд Москвы привлек к административной ответственности Гордееву за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ей назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.

