Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Timeweb, одного из крупнейших хостинг-провайдеров в РФ. Соответствующие данные представлены в сервисе отслеживания сбоев в интернете Detector404.

По информации сервиса, по состоянию на 14:09 по московскому времени за последний час поступило 4,2 тысячи жалоб, а за сутки – 4,3 тысячи. Жалобы касаются, в частности, проблем в работе личного кабинета и сайтов. В основном жалобы поступают из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (8%) и Московской области (5%).

Помимо этого, сообщается о сбоях в работе отдельной облачной платформы Timeweb Cloud. По состоянию на 14:12 в течение суток зафиксировано более 1,1 тысячи жалоб, при этом около 1 тысячи – за последний час. Неполадки также в основном касаются Санкт-Петербурга (8%), Москвы (7%) и Московской области (4%).

В свою очередь, пресс-служба Timeweb предупредила пользователей о возможной недоступности панели управления своего виртуального хостинга. Восстановлением уже занимаются инженеры, информация по ситуации будет обнародована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на сбой в работе Google. Активнее всего о неполадках сообщают жители Санкт-Петербурга, Калининградской, Самарской и Ленинградской областей, а также Красноярского края. Пользователи отмечают долгую загрузку поиска и проблемы в работе браузера Google Chrome.

